L’Italia è pronta a sostenere la rinascita del Libano (Di giovedì 13 agosto 2020) Con le dimissioni del governo Diab in Libano si è reso evidentissimo l’intreccio drammatico di tre emergenze: umanitaria, economico-sociale, politica. Sul piano umanitario la terribile esplosione del 4 agosto nel porto di Beirut ha fatto precipitare, con le centinaia di morti, le migliaia di fer Leggi su ilfoglio

ItalyMFA : ???????? Min. @luigidimaio: 'L'Italia è vicina agli amici libanesi in questo momento tragico. I nostri pensieri vanno a… - ManlioDS : Con tutto il cuore mando un abbraccio ai nostri amici libanesi. Lo abbiamo già detto e lo ripeto anche io, l’Italia… - ItalyMFA : Min. @luigidimaio in contatto con MAE libanese Charbel Wehbe per esprimere la solidarietà ???? al ???? dopo la violenta… - VaniaToni1 : 104° Granpiemonte In Svizzera le misure anti-Covid cancellano le gare dal 20 al 27 settembre. L'Uci cerca un'altra… - fisco24_info : Viaggi aerei annullati: voucher allungati, ma resta il rischio sanzione Ue: I voucher al posto dei rimborsi dei big… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia pronta Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Documenti Oms: la Cina ha ritardato a fornire informazioni. Fauci: l’Italia ha fatto davvero un buon lavoro Il Sole 24 ORE