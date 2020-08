Le Iene per Nadia: stasera lo speciale per salutare Nadia Toffa a un anno dalla morte (Di giovedì 13 agosto 2020) Nadia sarà sempre nel cuore di tutte le persone che negli anni hanno lavorato con lei. Nadia è presente negli studi Mediaset, ma soprattutto nell’anima delle persone che ha contagiato con il suo sorriso, anche nei giorni più duri. A un anno dalla sua morte, va in onda oggi 13 agosto 2020 su Italia 1 lo speciale Le Iene per Nadia, in onda oggi in prime time. Colleghi, amici, persone che hanno conosciuto Nadia, la ricorderanno con immagini, testimonianze, foto inedite della iena. Le Iene per Nadia” è un omaggio con contenuti ... Leggi su ultimenotizieflash

redazioneiene : LE IENE PER NADIA Un anno fa ci lasciava la nostra Nadia. Il 13 agosto i suoi compagni di viaggio la raccontano, la… - redazioneiene : DOMANI, LE IENE PER NADIA “Mi fai esplodere il cuore”. C’è anche la dedica sul palco di Jovanotti ne “Le Iene per… - redazioneiene : DOMANI LE IENE PER NADIA Un anno fa ci lasciava la nostra Nadia. A un anno di distanza i suoi compagni di viaggio… - SpettacolandoTv : #LeIenperNadia | il ricordo ad un anno dalla scomparsa di Nadia Toffa su Italia 1 - betty5772 : RT @redazioneiene: LE IENE PER NADIA Un anno fa ci lasciava la nostra Nadia. Il 13 agosto i suoi compagni di viaggio la raccontano, la rico… -