L’attiva spiritualità di Tullio Levi (Di giovedì 13 agosto 2020) Nel maggio del 2008 Silvia e Tullio Levi ospitarono a Torino, nella casa in collina di Corso Chieri, Imre Toth, celebre per gli studi sulle geometrie non euclidee nel Corpus aristotelicum e nell’Accademia platonica. Di Toth era apparso presso Boringhieri La filosofia e il suo luogo nello spazio della spiritualità occidentale e l’Ateneo torinese aveva per l’occasione invitato il filosofo ad un seminario al quale partecipammo Romano Romani, curatore dell’opera, ed io stesso. Il libro svolge argomenti sui quali il … Continua L'articolo L’attiva spiritualità di Tullio Levi proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

