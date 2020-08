Inter Handanovic, Conte ritrova lo sloveno al top per l’Europa League (Di giovedì 13 agosto 2020) Inter Handanovic, Conte ritrova lo sloveno al top per l’Europa League. Un solo gol preso nelle ultime 6 partite Antonio Conte ha ritrovato Samir Handanovic. Il portiere nerazzurro, infatti, è riuscito a mettere in campo prestazioni convincenti negli ultimi impegni dei nerazzurri, subendo un solo gol nelle ultime sei partite. Una difesa blindata in vista della semifinale di Europa League – come riportato da La Gazzetta dello Sport – con Godin titolare, un elemento in più per poter fare la differenza nella parte finale di questa stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

È tornato lo Sceriffo, De Vrij comanda, Bastoni... bastona: l'Euro-Inter ha alzato il muro

Inter Handanovic, Conte ritrova lo sloveno al top per l'Europa League

Europa League, Bayer ko 2-1 e Inter in semifinale

Dusseldorf, 10 ago. - - L'Inter conquista con pieno merito la semifinale di Europa League superando 2-1 il Bayer Leverkusen. Alla Dusseldorf Arena decidono i gol al 15' di Barella e al 21' di Lukaku; ...

