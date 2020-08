In Inghilterra il primo festival musicale con distanziamento sociale (per davvero) (Di giovedì 13 agosto 2020) Sam Fender alla Virgin Money Unity Arena (foto: Thomas M Jackson/Redferns)Non rinunciare alla musica ai tempi del covid-19. Nel Regno Unito – dove si allontana l’allentamento delle restrizioni e il Ministro dei trasporti Grant Shapps corre ai ripari con una stretta sui Paesi a rischio – si è svolto il primo festival con distanziamento sociale per davvero. A Newcastle, nella Virgin Money Unity Arena, circa 2500 persone hanno assistito alla kermesse che aveva, come headliner, il promettente Sam Fender, autore di Hypersonic Missiles e vincitore del Critics’ Choice Award ai Brit Awards del 2018. Lo spazio è stata progettato con un parcheggio organizzato e un sistema di code per l’attesa in grado di rispettare il distanziamento ... Leggi su wired

È andato in scena alla Virgin Money Unity Arena di Newcastle, allestita per l’occasione con 500 piattaforme rialzate capaci di contenere un massimo di cinque persone l’una. E poi, un parcheggio organi ...

