Il nonno spara al nipotino: tragedia a Conca d'Oro, è gravissimo (Di giovedì 13 agosto 2020) Il nonno spara al nipote in casa. Il bimbo di 7 anni è stato ricoverato in codice rosso al policlinico Umberto I. è in gravi condizioni. Non è chiaro se sia trattato di un incidente. "Stavo riponendo le armi, quando mi è partito un colpo", ha detto l'uomo di 76 anni che deteneva regolarmente la pistola. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti delle Volanti e del commissariato Fidene. Nell'appartamento in via di Val Sillaro, zona Conca d'Oro, c'era il padre del bambino. Era in bagno quando ha sentito il colpo di arma da fuoco. è uscito di corsa e ha trovato il figlio per terra insanguinato. Il nonno ora è in stato di fermo e sotto choc. Leggi su iltempo

tusciaweb : Nonno spara al nipote di 7 anni, è grave: “Il colpo è partito” Roma - Raggiunto da un colpo di pistola alla - Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Nonno spara a nipote di 7 anni a Roma: 'È partito un colpo' - Il_Paradroide : RT @HuffPostItalia: Nonno spara a nipote di 7 anni a Roma: 'È partito un colpo' - ilnononano1 : RT @HuffPostItalia: Nonno spara a nipote di 7 anni a Roma: 'È partito un colpo' - HuffPostItalia : Nonno spara a nipote di 7 anni a Roma: 'È partito un colpo' -