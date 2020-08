"I primi banchi nuovi in aula a settembre", assicura Azzolina (Di giovedì 13 agosto 2020) AGI - "La scuola il 14 riapre. Nessuno di noi pensa che si possa tornare a un lockdown generalizzato. Siamo più preparati. E laddove si verificasse qualche caso locale, abbiamo considerato il rischio chiusura e preparato gli strumenti per affrontare la situazione". Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina che ricorda gli sforzi fatti dal governo: "Oltre alle linee guida sulla didattica digitale, abbiamo investito 180 milioni per comprare device e fatto un ulteriore bando per 236 milioni per comprare agli studenti meno abbienti libri, pc e zainetti. La situazione di oggi è molto diversa dallo scorso marzo e siamo l'unico Paese in Europa che sta lavorando sul distanziamento, per far rientrare tutti gli studenti in sicurezza a settembre". "Un investimento che resterà per ... Leggi su agi

