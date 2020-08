I Nas di Parma sequestrano 70 chili di preparati per gelati scaduti (Di giovedì 13 agosto 2020) I carabinieri dei Nas di Parma hanno effettuato controlli ed ispezioni all'interno di alcune gelaterie per verificate il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative. A Reggio Emilia, all'... Leggi su parmatoday

Tre titolari finiscono nei guai, due di loro multati per un totale complessivo di 5mila euro. Due locali sono nel capoluogo e uno nella bassa REGGIO EMILIA. Circa 70 chili di preparati per gelati sequ ...

Tre titolari finiscono nei guai, due di loro multati per un totale complessivo di 5mila euro. Due locali sono nel capoluogo e uno nella bassa REGGIO EMILIA. Circa 70 chili di preparati per gelati sequ ...I Carabinieri del NAS di Parma, nell’ambito dei servizi rivolti a garantire la sicurezza alimentare, hanno proceduto,al controllo ed ispezione igienico sanitaria di alcune attività di gelateria con il ...