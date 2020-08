Fall Guys nel mirino dei cheater: scatta l'ondata di ban (Di giovedì 13 agosto 2020) Anche se Fall Guys sembra un simpatico gioco colorato, non lasciatevi ingannare, perché si tratta di un gioco molto competitivo in stile battle royale. Sfortunatamente, ciò significa che i cheater possono rovinare l'esperienza per tutti. In questo momento, invece di fare affidamento sui report individuali dei giocatori, lo sviluppatore Mediatronic ha migliorato i suoi strumenti di rilevamento. Di conseguenza, è arrivata un'ondata di ban che ha liberato Fall Guys dai cheater.Leggi altro... Leggi su eurogamer

MYMALK4PON3 : Fall Guys tendrá un Twitch Rivals - FTREFORMED : O va el Fall Guys o me ceno a mi abuela - IceFroslass30 : Mira La adivinanza de pechito! <3 Fall Guys de IceFroslass en - Eurogamer_it : #FallGuys: scatta l'ondata di ban contro i cheater. - MrrSoleil : Fall Guys si o no? -