Discoteche, governo chiede maggiori controlli ed è pronto a chiuderle ma Regioni si oppongono. Rossi: “Servono misure nazionali” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il governo vuole restrizioni e controlli più decisi per Discoteche e locali notturni in vista di Ferragosto. Ma c’è il “no” di almeno la metà dei governatori, divisi in Conferenza delle Regioni. È scontro sulle nuove misure da adottare per evitare gli assembramenti che si sono visti nelle Discoteche nelle ultime settimane, quando molti giovani hanno preso d’assalto le località balneari e turistiche italiane. Se nel corso del vertice convocato nel pomeriggio di mercoledì governo e Regioni hanno trovato un accordo sui controlli per chi rientra dalle vacanze all’estero, lo stesso non si può dire sulla volontà dell’esecutivo di mettere ulteriori ... Leggi su ilfattoquotidiano

