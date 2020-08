Come sta tornando in voga la storia del «favorino» di Conte al suocero, che in realtà non è un favorino (Di giovedì 13 agosto 2020) La teoria della distrazione, per spostare l’attenzione su altro quando si è immersi in un problema. Diversi account social e diverse testate ideologicamente vicine all’area sovranista, in questi giorni stanno tirando nuovamente fuori la storia di Cesare Paladino suocero di Giuseppe Conte che, titolare di un importante albergo di Roma, non avrebbe pagato la tassa di soggiorno dal 2014 al 2018 (un periodo, tra l’altro, in cui Giuseppe Conte non era nemmeno entrato in politica). Per questo episodio, tra le altre cose, un anno fa il suocero Conte, ha patteggiato (il reato era previsto dal codice penale), con la conseguente restituzione della cifra dovuta, ovvero 2 milioni di euro. LEGGI ANCHE > Libero chiama in causa la suocera di Conte che ... Leggi su giornalettismo

AzzolinaLucia : Anche oggi sono al Ministero, al lavoro per la ripresa di settembre. Come me, in questi giorni, c'è tanto personale… - borghi_claudio : @BTazza @gabrieleforcel1 @GuidoCrosetto @InOndaLa7 Sciocchezza. O si ha diritto ad una cosa o non se ne ha. La cosa… - GassmanGassmann : “Nonno,quando nel 2020 ci fu il coronavirus, eravate riusciti a tenerlo a bada,ma poi dicono che i casi riaumentaro… - VfXbVCkSdOSEDOu : RT @LuminitaPoenaru: ??AVVISO IMPORTANTE?? Ragazze finalmente ho trovato chi ci sta denigrato,chi sta boiccotando il lavoro di Can(sono ragaz… - TizianaC93 : RT @GassmanGassmann: “Nonno,quando nel 2020 ci fu il coronavirus, eravate riusciti a tenerlo a bada,ma poi dicono che i casi riaumentarono,… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Turismo, come sta andando l'estate a Valbondione MyValley.it Nuoto, Pellegrini e Paltrinieri ok negli 800 sl e nei 100 sl. Pilato, record sui 50 dorso

Il solito riscaldamento verso la gara regina: ieri i 50, oggi i 100, domani i 200, che chiuderanno il SetteColli, il primo evento post-Covid, valido anche come campionato italiano. Ieri, la distanza b ...

Coronavirus, il piano del Governo nel caso di aumento dei contagi: non esclusi nuovi lockdown

Come vi abbiamo raccontato, il governo è al lavoro per impostare la risposta a una possibile recrudescenza dell'epidemia da coronavirus nei mesi estivi e autunnali. Fanpage.it ha potuto visionare il d ...

Il solito riscaldamento verso la gara regina: ieri i 50, oggi i 100, domani i 200, che chiuderanno il SetteColli, il primo evento post-Covid, valido anche come campionato italiano. Ieri, la distanza b ...Come vi abbiamo raccontato, il governo è al lavoro per impostare la risposta a una possibile recrudescenza dell'epidemia da coronavirus nei mesi estivi e autunnali. Fanpage.it ha potuto visionare il d ...