Calciomercato Napoli, Federico Bernardeschi rallenta la cessione di Arkadiusz Milik (Di giovedì 13 agosto 2020) Il giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto di Calciomercato Carlo Laudisa ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle mosse del Napoli nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss. “Napoli e Juventus cambieranno molto. Tiene sempre banco la questione Arek Milik, calciatore finito nel mirino della Vecchia Signora. Bernardeschi vuole restare a Torino e rende al momento l’affare tra bianconeri e partenopei impossibile. Il Napoli non vuole altre contropartite”. “Dybala non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Juventus e il suo futuro è in bilico. Vedremo se l’argentino sarà sacrificato. Koulibaly? Il Manchester City vuole il calciatore, Ha messo sul piatto circa 65 ... Leggi su calciomercato.napoli

