Bonus Inps al sindaco M5S di Campobasso e a un consigliere grillino. Ma loro “piangono miseria” (Di giovedì 13 agosto 2020) Esponenti dei Cinquestelle beccati con il Bonus Inps come i bambini con le mani nella marmellata. Fa discutere il caso del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina (M5s) (nella foto). Anche lui ricevuto i famosi 600 euro. È lui stesso a confermarlo. «Mi spiace che si sia ingenerato un problema», dice. «A mio avviso, però, non è equiparabile a quello che è accaduto. Questo, semplicemente perché l’erogazione da parte della Cassa forense viene riconosciuta a chi ha dimostrato di aver avuto un calo del fatturato. Io non vivo di politica, faccio l’avvocato, ma quella erogazione l’ho immediatamente devoluta al fondo del Comune attraverso un bonifico. La seconda sinceramente non me l’aspettavo, ma sottolineo di averle donate entrambe al ... Leggi su secoloditalia

