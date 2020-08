Avviso di garanzia a Conte, Meloni: «M5S e Pd chiedano il processo, come hanno fatto con Salvini» (Di giovedì 13 agosto 2020) «Avviso di garanzia a Conte e a 6 ministri per la gestione della crisi Covid. Vediamo ora la coerenza del M5S e del Pd. Intanto la coerenza dei grillini che hanno sempre invocato le dimissioni immediate per qualsiasi politico ricevesse anche solo un semplice Avviso di garanzia. Lo faranno anche ora? Siamo sicuri di no, perché ormai abbiamo capito tutti che le regole del M5S variano a seconda della convenienza politica del momento». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Meloni: «Mettiamo alla prova la coerenza del Pd…» «E vediamo – continua – anche la coerenza del Pd che ha votato tre volte al Senato per mandare a processo un Ministro ... Leggi su secoloditalia

TgLa7 : Avviso garanzia a #Conte-ministri dopo denunce per #Covid. Coinvolti Bonafede,Di Maio,Gualtieri,Guerini,Lamorgese,Speranza - LegaSalvini : == ?? ULTIM’ORA - CORONAVIRUS, AVVISO DI GARANZIA A CONTE E MINISTRI DA PM ROMA == ---------------- 11:50 (AGI) -… - Agenzia_Ansa : Avviso di garanzia al premier Giuseppe Conte e a sei ministri del suo governo in relazione alla gestione dell'emerg… - Gianmarco210 : RT @Emanuelamodene1: ??AVVISO DI GARANZIA A CONTE&C:quale Procura avra' il coraggio di procedere, con il Processo PALAMARA alle porte? Quale… - AuricchioAurora : RT @marco_marcangio: @markorusso69 Di Maio:chi riceve avviso di garanzia si deve dimettere.Aspetto..... -