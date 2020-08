Appartamenti affittati a spacciatori irregolari: proprietaria denunciata (Di giovedì 13 agosto 2020) Concedeva due Appartamenti in affitto a persone extracomunitarie, irregolari in Italia. Per questo G.L., una cinquantottennte di Jesolo, è stata denunciata dai carabinieri: secondo la ricostruzione ... Leggi su veneziatoday

Il Comune di Civitanova ha pubblicato il bando per il sostegno alle locazioni relative all’anno 2020 con scadenza al 14 settembre. «Potranno richiedere i contributi le persone residenti in città che s ...

La direzione delle Politiche della Casa, viste le richieste degli interessati e in considerazione del periodo feriale, ha prorogato di una settimana il termine per la presentazione della domanda relat ...

