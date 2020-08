Alcuni problemi TIM il 13 agosto: anomalie alla connessione (Di giovedì 13 agosto 2020) Si registrano Alcuni problemi TIM in questo giovedì 13 agosto. Non si tratta di un vero e proprio down ma di alcune anomalie di connessione che investirebbero il sevizio di navigazione internet dell'operatore. Cerchiamo di capire esattamente cosa sta succedendo, almeno al momento di questa pubblicazione. Il sempre puntuale servizio Downdetector.it mette in evidenza quanto segue: a partire dalle ore 11 di questa giornata, più clienti avrebbero segnalato delle disfunzioni proprio al servizio di connessione internet. Si tratta di alcune difficoltà di navigazione per quanto riguarda la loro linea fissa di casa. Al momento, al contrario, la rete mobile non sarebbe particolarmente colpita dalle difficoltà. Qualche utente ha fatto richiesta di assistenza ... Leggi su optimagazine

LaNotiziaQuoti : Un lieve malore per procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone. Secondo i siti di alcuni giornali nazionali Il m… - extrallama : non io che scopro alle 10 del mattino che alcuni miei problemi sono dovuti al fatto che potrei essere anemica - adorvmoon : @AreUBlack non è assolutamente cambiato e si vede anche da alcuni tiktok in cui canta e balla tranquillamente delle… - MassimilianoOp3 : @zazagab2 @BacciGloria @GuidoCrosetto Il problema sta nel paradigma della PA: Norme e documenti... La riforma della… - AvezzanoTw : #Abruzzo anno 2020 A #Castelnuovo di #Avezzano non esiste segnale di telefonia mobile. I residenti protestano e pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Alcuni problemi iOS 13.6.1 risolve i problemi di Spazio e il display verdastro Melablog.it Shroud: ritorno da record su Twitch con più di 500.000 spettatori

Come ormai ben saprete, Shroud è tornato su Twitch in seguito alla chiusura di Mixer, la piattaforma Microsoft che aveva stretto accordi multi-milionari con streamer di successo come Ninja e lo stesso ...

Nadia Toffa, a un anno dalla scomparsa la Terra dei fuochi brucia ancora

Un anno senza Nadia Toffa: «Le Iene», di cui la giornalista - scomparsa il 13 agosto 2019 per un tumore al cervello con cui combatteva da tempo - fu conduttrice e inviata le rende omaggio con una punt ...

Come ormai ben saprete, Shroud è tornato su Twitch in seguito alla chiusura di Mixer, la piattaforma Microsoft che aveva stretto accordi multi-milionari con streamer di successo come Ninja e lo stesso ...Un anno senza Nadia Toffa: «Le Iene», di cui la giornalista - scomparsa il 13 agosto 2019 per un tumore al cervello con cui combatteva da tempo - fu conduttrice e inviata le rende omaggio con una punt ...