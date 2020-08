Ag. Veretout chiude ancora al Napoli: "Resta assolutamente alla Roma" (Di giovedì 13 agosto 2020) "Se Veretout può andare al Napoli? assolutamente no, rimane alla Roma". Con queste brevi dichiarazioni Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, ai microfoni di Romagiallorossa. Leggi su tuttonapoli

"Se Veretout può andare al Napoli? Assolutamente no, rimane alla Roma". Con queste brevi dichiarazioni Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, ai microfoni di Romagiallorossa.it smentisce ...