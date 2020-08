Whatsapp cambia: l’app di Facebook fa scacco matto a Telegram (Di mercoledì 12 agosto 2020) E’ in lavorazione una nuova funzionalità di Whatsapp pensata per “Fare le scarpe a Telegram”. La rivelazione è nascosta in alcune porzioni di codice presenti nell’ultima versione dell’app. Whatsapp è stata da inizialmente concepita come un’app di messaggistica istantanea ideata per fare concorrenza alla messaggistica a pagamento (SMS). Negli anni però questa situazione si è evoluta e gli SMS nel frattempo si sono quasi estinti; l’app di proprietà di Facebook, invece, è diventata un punto fermo praticamente nella vita di chiunque. Nonostante questo, l’idea iniziale continua in qualche modo ancora oggi ad avere i suoi effetti ed in particolare a limitare l’implementazione di alcune soluzioni che potrebbero dimostrarsi di ... Leggi su bloglive

DigiTalkPR : WhatsApp, possibile backup e ripristino delle chat tra Android e iOS Sarebbe vicina una delle più grandi soluzioni… - 90ssmellycat : Sono una di quelle persone che cambia la foto profilo su Whatsapp ogni cent’anni. Vorrei cambiarla ma non ne ho di decenti - jackslemonades : Non il mio ex che mi blocca e sblocca di continuo su whatsapp quando cambia foto profilo e su insta dedica le mie c… - hvarryisart : @xlouisunshine Non ti so dire, io avendo iPhone mi cambia direttamente tutto, whatsapp non posso cambiare molto. Pe… - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Fiorella Mannoia - Come si cambia -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 -