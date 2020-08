Visite guidate fra Gorizia e Nova Gorica (Di mercoledì 12 agosto 2020) Storia, ma non solo. Anche suggestioni notturne, giardini con piante monumentali, escursioni montane fra verde e trincee.Insomma, un’offerta quanto mai originale e completa che consentirà di conoscere anche aspetti poco noti dello straordinario territorio Goriziano. E’ quanto promettono le Visite guidate, circa una trentina, promosse da Turismo FVG, in collaborazione con il Comune di Gorizia, il cui programma, già partito, si svilupperà fino a gennaio 2020. Una delle maggiori novità riguarda alcuni itinerari che si snoderanno fra Gorizia e Nova Gorica, a cavallo del confine e che, finalmente, consentiranno di percorrere alcuni eventi storici , senza l’interruzione di barriere fisiche. ... Leggi su udine20

ADM_assdemxmi : RT @DuomodiMilano: Non si fermano neppure in #Agosto le visite guidate del @DuomodiMilano! Consulta il calendario sul sito ?? e scegli #tour… - doveweekend : 20 cose da fare in Toscana: tour, attività e visite guidate - doveweekend : 20 cose da fare in Sicilia: tour, attività e visite guidate - AgSciWriter : RT @Milanoguida: Il Quartiere #isola è tra le più curiose zone della città di #Milano. La visita guidata narrerà delle origini della street… - AppuntidiPuglia : Corigliano d’Otranto, visite guidate al castello -

Ultime Notizie dalla rete : Visite guidate "Tra magia e medicina": visite guidate al tramonto all'Orto botanico di Padova PadovaOggi Biot, il borgo del vetro della Costa Azzurra

È famoso sulla Costa Azzurra per essere il borgo del vetro. Negli ultimi cinquant’anni, infatti, la Verrerie de Biot ha cambiato il destino di questo delizioso villaggio dell’entroterra di Antibes, a ...

Area archeologica di Roca: pronte le audioguide scaricabili sul telefono

ROCA (Lecce) – Le visite guidate all’area archeologica di Roca sono ancora più interattive grazie alle audioguide scaricabili direttamente sul proprio telefono. Funzionale, sicura e interattiva, quest ...

È famoso sulla Costa Azzurra per essere il borgo del vetro. Negli ultimi cinquant’anni, infatti, la Verrerie de Biot ha cambiato il destino di questo delizioso villaggio dell’entroterra di Antibes, a ...ROCA (Lecce) – Le visite guidate all’area archeologica di Roca sono ancora più interattive grazie alle audioguide scaricabili direttamente sul proprio telefono. Funzionale, sicura e interattiva, quest ...