"Strano". Viviana e il dubbio del procuratore: i testimoni nascondono la verità? Cosa non torna sull'incidente e la scomparsa (Di mercoledì 12 agosto 2020) È un vero e proprio mistero quello che avvolge la morte di Viviana Parisi e la sparizione del piccolo Gioele. Del bambino di quattro anni, uscito con la mamma, non si hanno tracce, nemmeno dopo il ritrovamento nei boschi del messinese del cadavere della 43enne. A rendere ancora più difficile il lavoro degli inquirenti è il silenzio degli automobilisti che con la dj di origini torinesi hanno avuto un piccolo incidente. Proprio dopo questo avvenimento inaspettato la donna si sarebbe data alla fuga. "Chi ha soccorso Viviana Parisi dopo l'incidente ha compiuto un'opera meritoria - ha messo le mani avanti il procuratore di Patti (Messina), Angelo Vittorio Cavallo, per poi lanciare un appello - mi sembra Strano che non si siano fatti vivi. ... Leggi su liberoquotidiano

