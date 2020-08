Sotto la mascherina il rossetto non c'è più (Di giovedì 13 agosto 2020) Era da sempre considerato un'arma anticrisi: più il periodoera buio economicamente, più si acquistavano. Ma secondo i dati della Nielsen, le vendite durante il lockdown sono crollate del 60 per cento. E le previsioni su base annua si attestano intorno a un meno 24 per cento Leggi su repubblica

Addio, rossetto, addio. C'è finito anche il lipstick tra le cose sparite in questa estate del Covid. Anche il gesto consolatorio che ogni giorno in tutto il mondo una donna su tre fa davanti allo spec ...

Coronavirus, Emiliano ha firmato una nuova ordinanza

Il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato una nuova ordinanza, con decorrenza dal 13 agosto, che prevede l’obbligo della mascherina anche all’aperto e in discoteca se non è pos ...

