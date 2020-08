Sentiva pungersi come degli spilli, corre in ospedale: gli trovano 40 coltelli nel… (Di mercoledì 12 agosto 2020) La vicenda è ambientata ad Amritsar nello Stato del Punjab. Una storia che ha dell’incredibile che vede come protagonista un indiano di mezza età. L’operazione sconvolgente Durante una mattina un agente ha manifestato dei forti dolori al ventre. Dopo i primi accertamenti di routine i medici dell’ospedale Amritsar Corporate Hospital hanno identificato una massa tumorale. Le ecografie non avevano rivelato nessun tipo di anomalia causata da corpi estranei. Solo dopo una tomografia sono arrivati ad una scoperta incredibile. Jatinder Malholtra il capochirurgo dell’ospedale, ha voluto procedere con un intervento chirurgico. Aperto il corpo sono stati estratti 40 coltelli dallo stomaco. I coltelli erano stati ingeriti dal paziente volontariamente. I corpi estranei, ... Leggi su velvetgossip

