Scandalo Bonus, la Lega sospende due deputati. Venerdì "processo" a Tridico (Di mercoledì 12 agosto 2020) AGI - Venerdì si conosceranno ufficialmente i nomi dei tre deputati (due della Lega e uno dovrebbe essere del Movimento 5 stelle) che hanno richiesto e incassato il Bonus per le partita Iva, misura varata dal governo - senza la previsione di un tetto di reddito per ottenerla - per fronteggiare la crisi da emergenza coronavirus. A svelare l'identità dei tre parlamentari sarà il presidente dell'Inps in persona, Pasquale Tridico, che dopodomani alle 12 sarà in audizione in commissione Lavoro della Camera. In verità a mettere la parola fine su una parte del 'giallo' che ha scosso la politica a ridosso di ferragosto è la Lega stessa, che annuncia la sospensione di Elena Murelli e Andrea Dara, provvedimento adottato dopo "aver ... Leggi su agi

AGI - Venerdì si conosceranno ufficialmente i nomi dei tre deputati (due della Lega e uno dovrebbe essere del Movimento 5 stelle) che hanno richiesto e incassato il bonus per le partita Iva, misura ...

ROMA – Vittorio Sgarbi commenta il caso dei parlamentari che avrebbero usufruito del cosiddetto «Bonus Covid» dell’Inps per le partite IVA «Chi ha percepito il bonus – spiega Sgarbi è giusto che lo re ...

