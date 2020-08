Sant’Anna di Stazzema, 76 anni fa l'eccidio nazifascista (Di mercoledì 12 agosto 2020) All'alba del 12 agosto 1944, sui monti dell'Alta Versilia, si consumò una delle pagine più tragiche della Seconda guerra mondiale. Nell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, compiuto dai nazifascisti, vennero uccisi 560 civili, tra cui 130 bambini. La memoria della strage è conservata in un museo inaugurato nel 1982. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema Nelle prime ore del mattino la piccola frazione di Stazzema, in provincia di Lucca, fu circondata da tre reparti della 16esima divisione Panzergrenadier delle SS, accompagnata da bande di fascisti, mentre un quarto reparto, più a valle, bloccava qualsiasi via di fuga. In quell'area – dichiarata pochi giorni prima “zona bianca” dagli stessi tedeschi e quindi considerata sicura dalla popolazione – erano ... Leggi su tg24.sky

VincenzoDeLuca : +++ COVID-19: MINI ZONA ROSSA A SANT’ANTONIO ABATE (NA) +++ ??#CORONAVIRUS: in relazione al numero elevato di conta… - repubblica : Sant'Anna di Stazzema, Mattarella ricorda l'eccidio nazista: 'Attenti ai rigurgiti di odio e intolleranza' [aggiorn… - Ambtedesco : 76 anni dopo l’eccidio di Sant’Anna di Stazzema il mio pensiero va alle tante vittime innocenti. In memoria delle l… - neifatti : Mini zona rossa a Sant’Antonio Abate - MarcoBincoletto : RT @massimobray: Il 12 agosto 1944 vennero uccise 560 persone, di cui oltre 100 bambini con meno di dieci anni; un atto di terrorismo che o… -