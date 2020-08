Roma. Firmato protocollo sulle relazioni sindacali (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale ha sottoscritto un protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil sui temi legati alle politiche sociali. Il protocollo vuole affermare un modello avanzato di partecipazione e confronto, nell’interesse delle persone e della città, sulle materie afferenti alle Politiche Sociali e al Welfare di Roma Capitale, con l’obiettivo di un confronto che possa contribuire con ancora più forza all’efficientamento dei servizi e alla definizione di nuove iniziative con al centro le persone più fragili, anche in relazione alle difficoltà causate dall’emergenza Covid-19. Leggi su laprimapagina

ROMA - Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha firmato oggi il decreto che attribuisce contributi per un importo complessivo di 371.303.000 euro a 21 comuni della provincia di Campobasso e a nov ...Come riportato da Gazzetta.it, non sarà in Italia il futuro di Jan Vertonghen. Il difensore belga, dopo la conclusione dell’esperienza al Tottenham, è sempre più vicino alla firma con il Benfica. Il c ...