Regno Unito, si riduce surplus commercio estero a giugno (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – Il commercio estero della Gran Bretagna, evidenzia a giugno un surplus di 5,3 miliardi di sterline, in calo rispetto all’attivo di 7,7 miliardi di maggio. Il commercio dei beni ha visto salire il deficit a 5,1 miliardi di sterline da un saldo di -1,8 miliardi, mentre quello dei servizi ha registrato un surplus di 10,4 miliardi dai 9,4 miliardi precedenti. In particolare, il commercio dei beni verso i Paesi dell’UE ha visto un disavanzo in aumento a 5,4 miliardi di sterline da 3,9 miliardi, mentre il commercio con i Paesi terzi ha evidenziato un piccolo avanzo di 296 milioni da uno di 2,1 miliardi precedente. Leggi su quifinanza

ilpost : Il Regno Unito è in recessione per la prima volta da 11 anni - viralvideovlogs : RT @AGarnero: Anche nel Regno Unito, salvo in parte ad aprile ma compensato da calo mesi successivi, non si è visto un picco di licenziamen… - abollis : RT @ilpost: Il Regno Unito è in recessione per la prima volta da 11 anni - AGarnero : Anche nel Regno Unito, salvo in parte ad aprile ma compensato da calo mesi successivi, non si è visto un picco di l… - Informa_re : RT @ilpost: Il Regno Unito è in recessione per la prima volta da 11 anni -