Milan-Torino, al via il vertice per Rodriguez. Il video (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nella sede del club rossonero sta per cominciare il vertice per Ricardo Rodriguez. C’è anche l’agente Di Domenico GUARDA IL video L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

