M5s, il viceministro Buffagni: “Mandati o alleanze con i partiti non sono argomento da votazione a Ferragosto, ma da Stati generali” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Il tema mandati o alleanze con i partiti non sono un argomento da votazione a Ferragosto, ma da Stati Generali“. Nel silenzio generale che ha accolto nel M5s la notizia del voto online su due dei loro pilastri fondativi, a prendere posizione è stato il viceministro 5 stelle al Mise Stefano Buffagni. Poco dopo l’annuncio del capo politico sul Blog delle stelle, è infatti uscito (in quasi totale solitudine) su Facebook citando una celebre frase di Gianroberto Casaleggio: “Ogni volta che deroghi a una regola praticamente la cancelli”, ha scritto. Un messaggio che ha deciso di allungare in serata, dando voce ai malumori di molti dentro il Movimento. Sotto accusa, ancora una volta, la mancata ... Leggi su ilfattoquotidiano

