Lichtsteiner lascia il calcio | “Ho deciso di fermarmi Grazie mille per tutto”

L'ex di Lazio e Juventus, Stephan Lichsteiner, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal mondo del calcio. A 36 anni, svincolato dopo un anno in Germania con l'Augsburg, ha comunicato sui social la sua decisione. "Dopo un paio di settimane di riflessioni, ho deciso di fermarmi e di ritirarmi dal calcio giocato. Con questo video vorrei ringraziarvi per le splendide emozioni vissute insieme. Sono orgoglioso del cammino fatto insieme, partendo dal Grasshoppers, poi il Lille, la Lazio, la Juventus, l'Arsenal, per finire con l'Augsburg. E ovviamente i tanti anni con la Nazionale. Quindi Grazie mille per tutto. Ogni tanto mi farò sentire. Un abbraccio, vi voglio bene".

Stephan Lichtsteiner si ritira

