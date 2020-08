Incidente d'auto sulle montagne di Cuneo, morti il conducente e 4 ragazzi tra 11 e 16 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Erano andati a vedere le stelle cadenti , ma la gita serale si è trasformata in tragedia. E' pesantissimo il bilancio dell' Incidente avvenuto nella notte a Castelmagno, in provincia di Cuneo . Una ... Leggi su quotidiano

SkyTG24 : Incidente nel Cuneese, auto finisce fuori strada: morti 5 giovani - Claudiano1979 : @raininginmysea @Carlaccio7 @MarcoCantamessa @aledenicola @LaStampa Ottimo. Quindi il cancro da fumo passivo è già… - Achillecaro : Auto fuori strada a Cuneo: 5 morti, 4 ragazzi sotto i 16 anni - Agenpress : Cuneo. Erano andati a vedere le stelle. Auto finisce fuori strada, morti cinque giovani - paolopicone70 : Cuneo: mortale incidente a Castelmagno per 5 giovani usciti fuoristrada con l'auto. Il conducente aveva 24 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente auto

La vita di cinque giovanissimi si è spenta ieri notte in una strada montana: un’auto è uscita di strada per cause in via di accertamento. I carabinieri stanno investigando su un incidente stradale occ ...Cinque le vittime accertate dai Vigili del fuoco, sul posto con Carabinieri, 118 e Soccorso alpino. Con il conducente di 24 anni sono morti altri quattro giovanissimi tra gli 11 e i 16 anni. Quattro i ...