Grillo propone di dividere Tim in due società separate (Di mercoledì 12 agosto 2020) AGI - Beppe Grillo chiede un'inversione di rotta di Tim rispetto al passato e propone una divisione in due della società: da una parte i servizi, dall'altra le infrastrutture. Dopodiché, il garante del M5s propone la "creazione di una società unica" nazionale "delle reti e delle tecnologie" da realizzare "sotto la guida e l'indirizzo di istituzioni pubbliche", in cui sia presente come azionista la Cassa depositi e prestiti. "È ora arrivato il momento per Tim di invertire la rotta rispetto al passato, sviluppando una maggiore focalizzazione sulle attività tecnologiche, anche attraverso la separazione di tali attività dal resto del perimetro aziendale", scrive Grillo sul suo blog. "In particolare, è fondamentale che Tim torni ad essere una realtà che investe ... Leggi su agi

AGI - Beppe Grillo chiede un'inversione di rotta di Tim rispetto al passato e propone una divisione in due della società: da una parte i servizi, dall'altra le infrastrutture. Dopodiché, il garante de ...

Inwit, Sparkle, rete Tim. Ecco il piano di Grillo che silura Google

Critiche, auspici e appoggi di Beppe Grillo sula rete di Tim, con apprezzamenti impliciti per le mosse del governo Conte sul dossier rete con Open Fiber e non solo. Tutti i siluri grilleschi a Kkr, In ...

Critiche, auspici e appoggi di Beppe Grillo sula rete di Tim, con apprezzamenti impliciti per le mosse del governo Conte sul dossier rete con Open Fiber e non solo. Tutti i siluri grilleschi a Kkr, In ...