Festini, donne e notte infuocate: “le ragazze si danno il cambio”, i domiciliari di Ronaldinho (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’ex attaccante Ronaldinho si trova ai domiciliari dopo la denuncia e l’arresto avvenuto lo scorso 6 marzo per falsificazione di documenti. Il brasiliano continua la sua vita di ‘lusso’ nonostante il provvedimento, le ultime notizie arrivano direttamente dal Paraguay. Secondo quanto riporta il quotidiano Hoy, Ronaldinho non si sta risparmiando tra “interminabili Festini, fiumi di alcol e un costante via vai di modelle e donne avvenenti” più o meno famose in un lussuoso hotel di Asuncion. Si parla di una “routine sfrenata” all’interno dell’albergo dove l’ex giocatore alloggia in compagnia del fratello. Si va avanti con “movimentate feste fino all’alba in compagnia di donne che si ... Leggi su calcioweb.eu

