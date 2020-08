Fabrizio Moro: “A letto con 38 di febbre, non ho il Covid” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Fabrizio Moro a letto con 38 di febbre il 12 agosto per colpa dell’aria condizionata: il cantautore pubblica una storia su Instagram rassicurando i fan. L’aria condizionata ha giocato un brutto scherzo a Fabrizio Moro che si ritrova a letto con 38 di febbre il 12 agosto. Ad annunciarlo è lo stesso cantautore che, su … L'articolo Fabrizio Moro: “A letto con 38 di febbre, non ho il Covid” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

