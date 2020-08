Enzo Capo estate ‘in trincea’ | Agguato imprevisto dopo Uomini e Donne (Di mercoledì 12 agosto 2020) Fuori da Uomini e Donne, sembra che Enzo Capo stia trascorrendo un’estate “in trincea”, visti i numerosi attacchi che sta ricevendo. Scopriamo come si difende il cavaliere dall’ultimo “Agguato” imprevisto. È un’estate difficile per Enzo Capo, dopo l’uscita definitiva da Uomini e Donne. Il cavaliere è tornato alla sua vita all’insegna del lusso e dei … L'articolo Enzo Capo estate ‘in trincea’ Agguato imprevisto dopo Uomini e Donne proviene da ... Leggi su meteoweek

Smg_1908 : @_enz29 Enzo capo ultrà - zazoomblog : ‘Trono over’ Enzo Capo avvistato a cena con una nuova ragazza la frecciatina di Pamela Barretta: “Mi davano della p… - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Falò di confronto in Ungheria? - Ri_Ghetto : Falò di confronto in Ungheria? - enzo_medoli : @Lino99328620 @Pontifex_it Ops e sontentarsi COME OGNI ALTRO STATO! SOLO CHE IL CAPO, DI CUI STIAMO PARLANDO, PIÙ C… -