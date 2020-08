Election Day: Regionali e referendum il 20 e 21 settembre – VIDEO (Di mercoledì 12 agosto 2020) Regionali e referendum il 20 e 21 settembre insieme alle amministrative: la Consulta dà l’ok per l’Election Day. Ok dalla Consulta all’Election day del 20 e 21 settembre. Il semaforo verde arriva appunto dalla Corte costituzionale, che rigetta quattro conflitti di attribuzione sollevati e che riguardavano il taglio dei parlamentari. Leggi anche –> Sicilia, 5 … L'articolo Election Day: Regionali e referendum il 20 e 21 settembre – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

