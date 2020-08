Ed Sheeran papà per la prima volta: la moglie Cherry Seaborn è incinta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ed Sheeran sta per diventare padre. Il noto cantautore ha reso pubblica la gravidanza della moglie Cherry Seaborn, sulle pagine del Sun le prime indiscrezioni riguardo alla dolce attesa. Ed Sheeran sta per diventare padre. Il celebre cantautore, sposato con la giocatrice di hockey Cherry Seaborn, aspetta il lieto evento: ciliegina sulla torta di una … L'articolo Ed Sheeran papà per la prima volta: la moglie Cherry Seaborn è incinta è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

