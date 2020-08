Disastro Ferroviario a Stonehaven: almeno 2 vittime ma poteva essere una strage (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono emerse le prime immagini del luogo in cui si è verificato il Disastro Ferroviario a Stonehaven, in Scozia. Il bilancio al momento è di 2 vittime. Dopo una notte che ha visto abbattersi sulla Scozia violenti temporali estivi, con tempeste di fulmini, che hanno causato alluvioni e smottamenti, questa mattina i cittadini britannici si … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

