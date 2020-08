Dalla Spagna: Enes Unal pronto alla firma col Getafe (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’attaccante turco Enes Unal, che in passato ha vestito le maglie di Valladolid e Villarreal, nelle prossime ore firmerà per il Getafe. Lo riporta AS. Il 23enne turco domani mattina si sottoporrà a esami medici. Il Getafe pagherà 10 milioni di euro, inoltre il club valenciano avrà una percentuale sulla futura vendita dell’attaccante. Enes Unal ha giocato la scorsa stagione in prestito al Real Valladolid, dove ha segnato otto gol e fornito due assist in 37 partite. Foto: Sito Ufficiale Getafe L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

cam4_gay_italia : Che dire?! Un gran bel manzo! ??Taaanta roba dalla calda Spagna! ?? ???? - Peter174174 : Adesso si preoccupano per quelli che rientrano dalla Grecia, dalla Spagna e da Malta.. Poi che gli immigrati contin… - solonews1011 : RT @3BMeteo: #MeteoMondo ????: impressionanti le immagini che giungono dalla Spagna. Alluvioni a #Siviglia, Granada, Madrid e Albacete. ??VIDE… - AndreD81 : @sanacore_ @FranzvonFlach90 Idem, ma era per dire che fingere aiuta a vivere più tranquillo. Io sono un super segua… - 19donatella : RT @3BMeteo: #MeteoMondo ????: impressionanti le immagini che giungono dalla Spagna. Alluvioni a #Siviglia, Granada, Madrid e Albacete. ??VIDE… -