Ceprano, esce di strada e precipita in un fossato: muore l’architetto Gaspare Vinciguerra (Di mercoledì 12 agosto 2020) Incidente mortale, questo pomeriggio, tra Ceprano e Pofi. La vittima è l’architetto Gaspare Vinciguerra, di 68 anni, residente ad Amaseno. L’uomo, stimato professionista, secondo una prima ricostruzione, sarebbe uscito di strada con la sua auto e poi precipitato in un fossato. Sul posto i sanitari, i carabinieri e vigili del fuoco. Le ferite riportate dall’uomo, però, erano troppo gravi: Gaspare Vinciguerra non ce l’ha fatta. La notizia ha fatto subito il giro del territorio, dove il 68enne – che lascia moglie e due figli – era molto noto. In tanti ad esprimere cordoglio e dolore per questa perdita improvvisa. Ceprano, esce di strada e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

