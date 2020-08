Caso Covid nella discoteca "Seven apples": 550 giovani chiamano la Asl (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono al momento 550 i giovani, tra cui molti provenienti da fuori Toscana e dalla zona di Firenze, che hanno segnalato alla Asl di essere stati alla discoteca di Pietrasanta (Lucca) ‘Seven apples’ nella notte tra l′8 e il 9 agosto quando nel locale c’era anche una ragazza positiva al Covid che era tornata da una vacanza all’estero. Per attuare le misure idonee ad arginare il contagio, precisa l’Asl, è partita un’indagine epidemiologica e, contemporaneamente, sono stati effettuati i riscontri e le relative verifiche. “In base alle informazioni via via ricevute, è iniziata dapprima la ricerca dei contatti stretti avvenuti nei giorni precedenti la notifica di positività, tenendo conto dei giorni minimi di ... Leggi su huffingtonpost

