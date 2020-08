Calciomercato Palermo, primo regalo per Boscaglia: rosanero su Chiosa della Virtus Entella (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Palermo prova a regalare a Boscaglia il primo giocatore.Nella giornata odierna il Palermo sembra finalmente aver trovato l'accordo con Roberto Boscaglia, che è sempre più vicino ad essere il nuovo allenatore del club rosanero per la prossima stagione in Serie C: il tecnico originario di Gela, trovato il punto di intesa sul contratto e sul progetto tecnico, dovrà adesso liberarsi dalla Virtus Entella prima di firmare ufficialmente con la squadra di Dario Mirri.Boscaglia-Palermo, l’accordo è biennale: si attende la risoluzione con la Virtus Entella. Le ultimeIn attesa dunque dell'ufficialità, il direttore ... Leggi su mediagol

WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, primo regalo per Boscaglia: rosanero su Chiosa della Virtus Entella - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, primo regalo per Boscaglia: rosanero su Chiosa della Virtus Entella - PagineRomaniste : Mercato, #Bustos cambia agente e si affida a Palermo – FOTO #ASRoma #Calciomercato - FilippoRubu00 : Derby di mercato tra #Palermo e #Catania, il soggetto è l'attaccante #Saraniti del Vicenza. Al momento il Palermo è… - DiMarzio : #Calciomercato | #Palermo, trattativa per il palermitano #Saraniti ??

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo Calciomercato Palermo, sfuma anche Colpani: il centrocampista ha detto sì al Monza Mediagol.it Vincenzo Miliziano nuovo difensore della Vigor Lamezia, in arrivo anche il portiere Emanuele Gentile

Lamezia Terme - La Vigor Lamezia guarda ancora una volta ai giovani e lo fa ufficializzando l’arrivo del difensore originario di Palermo, classe 2002, Vincenzo Miliziano. Il giovane atleta è cresciuto ...

L’Olimpo del gol rossoblù è di Joao Pedro e Simeone

Nessuno come loro nella storia del Cagliari: 30 reti in due in un solo campionato. Superato il record di 29 firmato da Riva in coppia con Boninsegna e Domenghini CAGLIARI. Trenta reti in due, come mai ...

