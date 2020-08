Calcio dilettantistico e giovanile, via libera del Governo alla ripresa. Gravina: “Risultato importante” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Calcio italiano riparte nella sua totalità: via libera anche ai campionati dilettantistici e giovanili.Il Governo, tramite l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha infatti approvato oggi il documento ‘Indicazioni generali per la ripresa delle attività del Calcio dilettantistico e giovanile’ predisposto dalla FIGC. Esso, in particolare, fornirà indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie affinché la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sul campo avvenga nel rispetto delle norme anti-Covid, in modo da preservare la salute della collettività. Il Protocollo permetterà dunque di ripartire anche ai campionati (ufficiali ... Leggi su mediagol

Mediagol : Calcio dilettantistico e giovanile, via libera del Governo alla ripresa. Gravina: 'Risultato importante'… - rtavideotaro : Calcio dilettantistico: si riparte dopo il lungo stop - RTA VIDEOTARO. TG 19.35 - ilPorrinista : @SciabolataFFP Chiedo scusa al calcio dilettantistico, l'intento era dire che la concezione del 9 grosso etc... non… - SciabolataFFP : @ilPorrinista Nel calcio dilettantistico si è rimasti al 9 grande grosso e cazzuto che stende i marcatori e sfascia… - eia58 : RT @Pistogolblasta2: #Gagliardini è un'offesa al Calcio Dilettantistico. #InterLeverkusen #UEL -