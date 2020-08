Bonus ai politici, spuntano i Pd: “un errore di mia moglie” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Due consiglieri del Pd cercano di giustificare la loro richiesta del Bonus 600 euro riservato alle partite iva più bisognose. I consiglieri Pd con il Bonus Covid rimandano al mittente l’accusa di essere “furbetti”. “Quando sbaglio sono il primo ad ammetterlo, ma il mio è stato un errore di sottovalutazione e non una volontà da ‘furbetto’ a cui ho cercato di rimediare subito”. Diego Sarno, consigliere regionale del Pd in Piemonte, esce allo scoperto e con un lungo messaggio su Facebook offre la sua versione sul Bonus Inps da 600 euro richiesto durante l’emergenza coronavirus. “La mia compagna fa questo di lavoro – spiega – da sempre gestisce la contabilità riguardante la mia attività ... Leggi su chenews

