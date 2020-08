Benedetta Rossi è triste: “ho bisogno di stare un po’ sola” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Benedetta Rossi nota food blogger seguita sui social ma soprattutto in tv ha reso noto ai suoi fans la perdita del suo cane Nuvola. Una notizia triste per Benedetta che lei stessa ha voluto rendere nota, e che è diretta ad omaggiare l’amore per l’animale che ha vissuto con lei e il marito per ben 17 anni. Molto affezionata a Nuvola Benedetta, che non ha figli, ha voluto scrivere sui social un messaggio d’addio all’animale e questo per manifestare tutto il suo amore e il dolore per la sua perdita. Un post decisamente triste e commovente dove si avverte il vuoto che la food blogger sta provando in questi momenti. “Ciao a Tutti, questo post è per dirvi che purtroppo, ieri sera, Nuvola ci ha lasciati.È tutto il ... Leggi su quotidianpost

Babusshkam : Ho scoperto ieri sera che è morto Nuvola il cagnolone di Benedetta Rossi e Marco suo marito e niente raga ho pianto… - QuotidianPost : Benedetta Rossi è triste: “ho bisogno di stare un po’ sola” - LelloPinto : Benedetta Rossi. Sappi che Nuvola è felice perché un giorno ti ritroverà. Loro preferiscono fare il viaggio prima d… - Adelediceche : RT @fraversion: Benedetta Rossi e il marito Marco annunciano la morte del loro cane, Nuvola, e la reazione dei follower è clamorosa con 25… - angelaperla60 : RT @LelloPinto: Benedetta Rossi. Il cane ti insegna ad amare il Prossimo. Ad essere solidali con i deboli, e capisce di che umore sei, qua… -