Beirut: Oms, oltre 50% strutture sanitarie fuori uso (Di mercoledì 12 agosto 2020) ANSA, - IL CAIRO, 12 AGO - oltre la metà delle strutture sanitarie di Beirut sono fuori uso in seguito alla catastrofica esplosione della settimana scorsa, secondo quanto reso noto oggi dall'... Leggi su corrieredellosport

AgenziaVISTA : #Oms agli abitanti di #Beirut 'Siamo con voi e continueremo a sostenervi' @AgenziaVISTA su @affariroma - Affaritaliani : Oms agli abitanti di Beirut Siamo con voi e continueremo a sostenervi - nicocina : RT @eastwestEU: La Turchia in soccorso di #Beirut, gli ultimi aggiornamenti sullo scontro Usa-Cina, la decisione di Francia e Germania di u… - eastwestEU : La Turchia in soccorso di #Beirut, gli ultimi aggiornamenti sullo scontro Usa-Cina, la decisione di Francia e Germa… - michelacapuano : RT @ultimenotizie: L'organizzazione mondiale della sanità manderà aiuti a #Beirut. Lo rende noto l'ufficio del Mediterraneo orientale dell'… -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut Oms

Il Sole 24 ORE

(ANSA) - IL CAIRO, 12 AGO - Oltre la metà delle strutture sanitarie di Beirut sono fuori uso in seguito alla catastrofica esplosione della settimana scorsa, secondo quanto reso noto oggi ...(ANSAmed) - ROMA, 12 AGO - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: IL CAIRO - Conferenza stampa dell'ufficio regionale dell'Oms sulla situazione sanitar ...