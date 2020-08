Atalanta, senti l’ex Arana: “Nessun problema in nerazzurro, ma dovevo andar via. Un mio ritorno? Ecco cosa penso” (Di mercoledì 12 agosto 2020) La parola a Guilherme Arana, difensore dell'Atletico Mineiro in prestito dal Siviglia.Il terzino brasiliano classe '97, intervistato ai microfoni di TMW, si è espresso in merito alla propria esperienza con la maglia dell'Atalanta, durata da settembre a gennaio e con pochissime presenze all'attivo: "Sento spesso il mio connazionale Toloi, che mi aggiorna sulla Dea e il calcio italiano più in generale. Anche se sono stato a Bergamo per poco tempo, mi sono trovato molto bene con tutti e ho stretto diverse amicizie. Posso solo parlare bene dell'Atalanta. cosa non ha funzionato a Bergamo? È difficile individuare un problema, visto che non ne ho avuto nessuno all'Atalanta. Nonostante sia restato pochi mesi, ho ricevuto infatti un bel trattamento da parte della ... Leggi su mediagol

