Anche Regno Unito e Francia hanno un problema coi migranti (e la Brexit complicherà le cose) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono oltre 4000 i migranti che nel corso dell’ultimo anno hanno attraversato la Manica per raggiungere l’Inghilterra dalla Francia a bordo di piccole imbarcazioni, oltre 650 soltanto ad agosto di quest’anno. Complice il bel tempo, i flussi sono aumentati nell’arco delle ultime settimane, Anche se è da anni che in molti tentano l’attraversamento tra Calais e Dover, Anche tramite l’Eurotunnel. Un aumento che ha alzato la tensione tra Francia e Regno Unito, divise solo da una ventina di miglia di mare. Per il segretario di Stato britannico, Priti Patel, la Francia non sta facendo abbastanza per impedire le partenze clandestine, e sarebbe responsabile dell’aumento delle traversate, che ... Leggi su linkiesta

Giuseppe_alari : @DimitriDiacono Ecco l'Umiltà che Gesù Cristo aveva nei confronti degli Apostoli cioè gli ha lavato i piedi,e Pietr… - oceanvluke : @SayaEchelon95 Secondo me partiranno dal regno di Viserys e dal matrimonio con Alicent. Non credo andranno più indi… - lombarda38 : @Agenzia_Ansa Anche tu? Solo i poveri hanno il pudore di non chiederlo se appena ce la fanno a vivere. E proprio ve… - babyspettri : RT @JohnMcN03: Tribunale dei brevetti UE: causa Brexit dovrebbe lasciare il Regno Unito. Anche questa andrà a finire in Francia o in Germa… - JohnMcN03 : Tribunale dei brevetti UE: causa Brexit dovrebbe lasciare il Regno Unito. Anche questa andrà a finire in Francia o in Germania. -