WTA Praga – Super Camila! La Giorgi stende Kostyuk in rimonta al tie-break del terzo set (Di martedì 11 agosto 2020) Esordio vincente per Camila Giorgi nel WTA di Praga. Dopo la prova convincente al ritorno in campo nel WTA di Palermo, la tennista italo-argentina si conferma nel primo match sulla terra rossa della Repubblica Ceca. Camila Giorgi, attuale numero 71 del ranking mondiale femminile, Supera in rimonta la numero 140 al mondo Marta Kostyuk. Sotto di un set (4-6), l’azzurra firma un netto 6-2 sull’ucraina che rimette il match in parità e poi lotta in un duro terzo set vincendo l’incontro al tie-break con il punteggio di 7-4.L'articolo WTA Praga – Super Camila! La Giorgi stende Kostyuk in rimonta al ... Leggi su sportfair

