Wta Lexington 2020, Serena Williams riparte a fatica: ci vuole il terzo set per battere Pera (Di martedì 11 agosto 2020) Serena Williams ritorna in campo con una vittoria, ma che fatica. L’ex numero uno al mondo si impone all’esordio del Wta International di Lexington sulla connazionale Bernarda Pera, volando al secondo turno dove la aspetta una tra la sorella Venus e Azarenka. Punteggio finale di 4-6 6-4 6-1: in seguito ad un avvio decisamente negativo sotto tanti punti di vista (soprattutto quello fisico), Serena reagisce e si prende il secondo set col medesimo score. Poi domina nel parziale decisivo garantendosi un posto al prossimo turno. Leggi su sportface

