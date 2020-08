Willy il Principe di Bel-Air: arriva il reboot e sarà in chiave drammatica (Di martedì 11 agosto 2020) In arrivo il reboot della celebre sit-com di NBC con protagonista Will Smith, Willy il Principe di Bel-Air. Stavolta però si vedranno intrecci e trame della serie in chiave drammatica, in un reboot originale e inedito. A produrlo, come spiega Everyeye, sarà lo stesso attore protagonista con la moglie. Già in passato aveva tentato un … L'articolo Willy il Principe di Bel-Air: arriva il reboot e sarà in chiave drammatica proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

